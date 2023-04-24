Певец Юрий Лоза назвал условие, при котором готов посетить «Шоу Воли»

«Шоу Воли» известного комика Павла Воли стало примером правильного подхода к выбору человека, которого нужно показать широкой аудитории. Таким мнением в беседе с ФАН поделился автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза.
Собеседник отметил, что лично еще не видел новое шоу комика. Однако не исключает возможность посетить программу в будущем. Артисту очень понравилось, что одним из гостей первого выпуска стал 12-летний создатель охлаждающего контейнера для перевозки инсулина.
«Я не знаю. Пригласят — поговорим. Мне нужно посмотреть, как они преподносят гостей. Если он будет популяризировать таких людей, как этот мальчик, это здорово. Правильно рассказывать о том, что хорошо иметь золотые руки, а не только популярность. Ургант облизывал только популярных людей. За что облизывать Даню Милохина? Что он сделал: рожицы корчил, но он становится героем передачи», — сказал артист.
Юрий Лоза также привел в пример программу «Вечерний Ургант», как образец, по его мнению, чужеродного материала для отечественного телевидения.
«Мы должны понимать, что это американцы продавали право делать эту программу с очень строгими рекомендациями: как сидеть, какая кружка у ведущего, уровень шуток, какое отношение должно быть к тем или иным вещам. Любой хозяин контента контролирует, как он будет использоваться. Это логично», — пояснил собеседник ФАН.
Ранее Иван Ургант сообщил, что вернется в эфир Первого канала. Такое заявление артист сделал на премьере фильма «Вызов».