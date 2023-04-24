«Летопись сердец»: 1 мая пройдет патриотическая онлайн-акция

Минкультура РФ 1 мая проведет акцию «Летопись сердце», посвященную сценическому искусству в годы Великой Отечественной Войны. Об этом сообщает газета «Культура».
Акция проводится каждый год благодаря проекту «Культура для школьников». Через видеоролики ребята смогут узнать о том, как театральное искусство в военное время помогло фронтовикам и труженикам тыла, как театры продолжали работать несмотря ни на что.
В период с 1 по 10 мая обучающиеся могут разместить свои видео в соцсети «Вконтакте». Всего представлено три номинации: школьный театр, вокал и танец. Жюри принимают сцены или спектакли с тематикой о войне, песни времен ВОВ и танцы также на военно-патриотическую тему. К записям нужно не забыть добавить хэштег #9маякдш.
Победителей можно будет узнать уже 31 мая. Самые лучшие исполнения в количестве 30 роликов организаторы опубликуют на портале «Культурадляшкольников.РФ». Авторы не останутся без подарков и сертификатов.
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