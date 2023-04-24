«Летопись сердец»: 1 мая пройдет патриотическая онлайн-акция

В период с 1 по 10 мая обучающиеся могут разместить свои видео в соцсети «Вконтакте». Всего представлено три номинации: школьный театр, вокал и танец. Жюри принимают сцены или спектакли с тематикой о войне, песни времен ВОВ и танцы также на военно-патриотическую тему. К записям нужно не забыть добавить хэштег #9маякдш.