Политик часто критиковал Запад за поддержку Украину финансовыми отчислениями и вооружением. Он считает, что это может подтолкнуть к войне во всем мире. Плюс ко всему, Филиппо неоднократно призывал власти отменить антироссийские санкции, которые он считает безумными и глупыми.