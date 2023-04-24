Французский политик Филиппо: «Эти американские ястребы хотят тотальной войны!»

Французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своих социальных сетях написал, что США хочет перевести украинский конфликт в мировую войну.
Филиппо отмечает, что окружение Байдена уверено в провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и боится, что это приведет к мирным переговорам. Политик назвал их «американскими ястребами», которые «хотят тотальной войны» и призвал не следовать такому мнению.
Политик часто критиковал Запад за поддержку Украину финансовыми отчислениями и вооружением. Он считает, что это может подтолкнуть к войне во всем мире. Плюс ко всему, Филиппо неоднократно призывал власти отменить антироссийские санкции, которые он считает безумными и глупыми.
Ранее Министр финансов России Антон Силуанов на марафоне «Знание. Первые» заявил, что Европейский союз (ЕС) исчерпал все возможности по введенным антироссийским санкциям.