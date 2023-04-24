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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил заявления об беспречинности спецоперации

Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил заявления об беспречинности спецоперации

Заявления о том, что Россия якобы начала спецоперацию без всяких причин, являются чудовищной ложью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что НАТО не является инструментом мира. Североатлантический альянс это инструмент войны, который приближался всегда к границам РФ, указал он.

Песков ранее заявил, что главная цель спецоперации состоит в обеспечении безопасности россиян. По этим следует понимать и безопасность населения живущего в новых регионах РФ.
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