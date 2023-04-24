Второй БПЛА найден неподалеку от места крушения украинского беспилотника UJ-22 Airborne в Подмосковье

Еще один беспилотник обнаружен в Московской области. Аппарат находился в двух километрах от места крушения украинского UJ-22 Airborne. Подробности приводит источник ФАН.
Дрон нашли близ одного из домов в СНТ «Таганский Восточный», расположенном в поселке им. Воровского. БПЛА оснащен камерой и, предполагается, мог выполнять функции по отслеживанию и корректировке.
По-прежнему неизвестно, с какой целью был задействован квадрокоптер. Однако дрон точно запущен с территории России, так как с границы ему бы добраться не удалось, рассказал собеседник Федерального агентства новостей.
Ранее стало известно, что обнаруженный возле подмосковного Ногинска беспилотник имеет вес около 100 килограммов. БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания американского производства.