Великобританию и Нидерланды объединит крупнейшая в Европе подводная ЛЭП

Главы министерств энергетики Великобритании и Нидерландов сообщили о создании подводной линии электропередач LionLink между странами, пишет Reuters.
Как сообщили авторы издания, новая ЛЭП сможет передавать до 1,8 миллиона ГВТ. Такого количества энергии хватит для обеспечения потребности британских островов Бирмингем и Манчестер или Южной Голландии, отметили журналисты.
Министр энергетики Великобритании Грант Шэппс назвал проект ЛЭП сигналом «путинской России» о конце ее «доминирования на мировых энергетических рынках». Проект является частью плана девяти европейских стран по борьбе с энергетической зависимостью от РФ, сообщили авторы статьи.
Ранее РИАМО сообщало о падении цен на электроэнергию на бирже Амстердама. Отмечается, что это связано с высоким предложением «зеленой энергии» на голландском рынке.