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Президент Сербии Вучич: Запад десять лет обманывал Белград по Косово

Политика
Президент Сербии Вучич: Запад десять лет обманывал Белград по Косово

Представители коллективного Запада совместно с ЕС на протяжении десяти лет вводили Сербию в заблуждение на переговорах с властями Приштины. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Глава государства отметил, что не стал подписывать какие-либо документы, так как чувствовал, что его пытаются обмануть. Вучич указал, что Запад вычеркнул из документа пункт об обструкции Белградом вступления самопровозглашенного Косово в Совет Европы.

«Они мне лгали и обманывали меня. Я никогда не принял ни одного соглашения. Нет ни одного заявления о том, что его принимаю, но есть о том, что принимаю концепцию… и что мы готовы работать над реализацией соглашения до определенных границ», — заявил президент Сербии.

Ранее США признали законными прошедшие в Косово выборы с явкой в 3,5%. Отмечается, что во всех четырех муниципалитетах проголосовать пришло только 13 сербов.
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