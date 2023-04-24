Президент Сербии Вучич: Запад десять лет обманывал Белград по Косово

Представители коллективного Запада совместно с ЕС на протяжении десяти лет вводили Сербию в заблуждение на переговорах с властями Приштины. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Они мне лгали и обманывали меня. Я никогда не принял ни одного соглашения. Нет ни одного заявления о том, что его принимаю, но есть о том, что принимаю концепцию… и что мы готовы работать над реализацией соглашения до определенных границ», — заявил президент Сербии.
Ранее США признали законными прошедшие в Косово выборы с явкой в 3,5%. Отмечается, что во всех четырех муниципалитетах проголосовать пришло только 13 сербов.