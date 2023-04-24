Житель Великобритании взломал почти 800 ноутбуков и наблюдал за голыми женщинами по веб-камере

Как сообщает Manchester Evening News, злоумышленник начал свою деятельность в 2010 году. Схема мошенничества заключалась в том, что он размещал специальные ссылки на порносайтах. В результате он мог наблюдать за женщинами, когда те раздевались и занимались сексом. Всего за годы деятельности он взломал 772 компьютера. Также у него накопилось почти 80 тыс. материалов соответствующего содержания.