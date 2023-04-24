Житель Великобритании взломал почти 800 ноутбуков и наблюдал за голыми женщинами по веб-камере

Житель Великобритании взломал более 700 ноутбуков людей по всему миру. После получения доступа он наблюдал за голыми женщинами. Это продолжалось шесть лет.
Как сообщает Manchester Evening News, злоумышленник начал свою деятельность в 2010 году. Схема мошенничества заключалась в том, что он размещал специальные ссылки на порносайтах. В результате он мог наблюдать за женщинами, когда те раздевались и занимались сексом. Всего за годы деятельности он взломал 772 компьютера. Также у него накопилось почти 80 тыс. материалов соответствующего содержания.
Мужчину приговорили к году и двум месяцам тюремного заключения. Сообщается, что он был зависим от вуайеризма и проявлял нездоровый интерес к мошенничеству.
Ранее Сбербанк рассказал о новой схеме мошенников. Слова представителей банка цитирует RT. Аферисты сообщают, что клиента якобы обвиняют в измене Родине.