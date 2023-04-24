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Глава МИД Лавров: В совет безопасности ООН необходимо включить азиатские и африканские страны

Политика
Глава МИД Лавров: В совет безопасности ООН необходимо включить азиатские и африканские страны

На заседании Совета Безопасности (СБ) ООН Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что нужно расширить количество членов СБ.

Глава ведомства считает, что необходимо включить в состав Совбеза азиатские и африканские страны. Это нужно сделать из-за того, что Запад на данный момент представлен в нем слишком сильно.

Напомним, Сергей Лавров выступает в рамках заседания СБ ООН на тему тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН». Ранее министр заявил, что западному меньшинству следовало бы вести себя более прилично и уважать других членов мирового сообщества.
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