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Глава российского МИД Лавров напомнил о призывах президента США Байдена к бомбардировкам Сербии

Политика
Глава российского МИД Лавров напомнил о призывах президента США Байдена к бомбардировкам Сербии

Вашингтон требует от сербов забыть старые обиды, хотя действующий американский президент Джо Байден лично призывал к бомбардировкам Белграда в 1999 году. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

В понедельник, 24 апреля, глава внешнеполитического ведомства прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совета безопасности ООН. При этом дипломат присоединился к совещанию в качестве председателя.

Помимо прочего Лавров провел параллель между отношением западных государств к ситуации вокруг Косово и Крыма. Он напомнил, что зарубежные чиновники признали независимость Приштины даже без проведения референдума.

Иная реакция, как отметил министр, последовала на отделение полуострова от Украины. Местные жители участвовали во всеобщем голосовании, однако США и их союзники отказались принимать выбор людей.

Кроме того, Лавров посоветовал западному меньшинству вести себя прилично и уважать интересы других членов международного сообщества. По его словам, никто не давал Белому дому право говорить от лица всех стран мира.
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