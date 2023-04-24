Глава МИД РФ Лавров: МВФ превратился в инструмент достижения военных целей США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) полностью стал инструментом для достижения военных целей США. Об этом он сказал на встрече Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации.
Лавров отметил, что Запад совершает попытки сдерживания новых центров развития в мире незаконными односторонними мерами. В них также вошли: ограничение доступа к новым технологиям и финансовым операциям, выталкивание из цепочек поставок, изъятие собственности, истребление критической инфраструктуры конкурентов и манипуляцию с универсально согласованными нормами и процедурами.
Результатом всего этого министр назвал разрушение рыночных отношений, застой во Всемирной торговой организации и полное становление МВФ инструментом достижения целей Соединенных Штатов. В том числе, добавил Лавров, военных задач.
Ранее сообщалось, что Лавров уличил Запад в попытке сдерживать Китай и изолировать Россию на полях Совбеза ООН.