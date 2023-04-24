Глава МИД РФ Лавров: МВФ превратился в инструмент достижения военных целей США

Лавров отметил, что Запад совершает попытки сдерживания новых центров развития в мире незаконными односторонними мерами. В них также вошли: ограничение доступа к новым технологиям и финансовым операциям, выталкивание из цепочек поставок, изъятие собственности, истребление критической инфраструктуры конкурентов и манипуляцию с универсально согласованными нормами и процедурами.