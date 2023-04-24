Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал журналистов правдиво освещать происходящее на заседании СБ ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил в рамках заседания СБ ООН. В рамках мероприятия он обратился к иностранным журналистам, которые находились в зале.
Он напомнил о том, что многие отечественные журналисты не были допущены до этого события. Представители других стран наоборот, активно участвовали в процессе. Лавров призвал иностранцев освещать только реальную картину происходящего, не стараясь освещать ситуацию только под одним углом.
«Огромная просьба, постарайтесь сделать свои репортажи такими, чтобы передать подлинную многосторонность суждений и оценок», — резюмировал глава МИД РФ.
На мероприятии Лавров также указал на попытку западных стран сдерживать Китай. Он сделал акцент на том, что Россию пытаются изолировать на полях Совбеза ООН.