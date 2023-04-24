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Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал журналистов правдиво освещать происходящее на заседании СБ ООН

Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал журналистов правдиво освещать происходящее на заседании СБ ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил в рамках заседания СБ ООН. В рамках мероприятия он обратился к иностранным журналистам, которые находились в зале.

Он напомнил о том, что многие отечественные журналисты не были допущены до этого события. Представители других стран наоборот, активно участвовали в процессе. Лавров призвал иностранцев освещать только реальную картину происходящего, не стараясь освещать ситуацию только под одним углом.

«Огромная просьба, постарайтесь сделать свои репортажи такими, чтобы передать подлинную многосторонность суждений и оценок», — резюмировал глава МИД РФ.

На мероприятии Лавров также указал на попытку западных стран сдерживать Китай. Он сделал акцент на том, что Россию пытаются изолировать на полях Совбеза ООН.
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