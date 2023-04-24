Глава МИД Лавров призвал ООН содействовать международному консенсусу

ООН следует содействовать нахождению международного консенсуса, а не подыгрывать неолиберальным концепциям стран Запада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Совбезе международной организации.
Кроме того, глава российского дипломатического ведомства призвал Запад вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. Также Лавров отметил, что МВФ превратился в инструмент достижения военных целей США.
На этом же заседании Совбеза ООН генсек организации Антониу Гутерреш призвал все страны соблюдать условия зерновой сделки. Он также прокомментировал и ситуацию в мире, отметив, что международная организация испытывает наибольшую нагрузку с момента ее создания.