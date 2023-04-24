Глава МИД Лавров призвал ООН содействовать международному консенсусу

На этом же заседании Совбеза ООН генсек организации Антониу Гутерреш призвал все страны соблюдать условия зерновой сделки. Он также прокомментировал и ситуацию в мире, отметив, что международная организация испытывает наибольшую нагрузку с момента ее создания.