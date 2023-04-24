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Биржевой эксперт Багманов: долго ли рубль будет укрепляться, и как новые санкции скажутся на курсе валют

Экономика
Биржевой эксперт Багманов: долго ли рубль будет укрепляться, и как новые санкции скажутся на курсе валют

Аналитик экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов объяснил ФАН, почему рубль крепчает, и что может стать залогом дальнейшего роста курса российской валюты.

«Рубль по итогам пятницы несколько ослаб — буквально на 0,2% процента, торговался в районе отметки 81,50-81,60. Сегодня рубль укрепляется, 81,30 уже торгуется. И здесь основное, что влияет на рубль — налоговый период, который сейчас идет, его пик будет на днях, когда экспортеры начнут активизироваться с продажей валютной выручки. Пока ожидаем, что рубль все-таки останется в диапазоне от 80 до 85 за доллар. Но по ходу того, как будет идти налоговый период, ждем теста нижней границы», — рассказал эксперт.

Александр Багманов отметил, что в пятницу будет заседать Банк России и принимать решение по процентной ставке.

«Скорее всего, ставка пока останется без изменений — 7,5%, так как инфляции находится на достаточно низких отметках из-за эффекта высокой базы. При этом все равно пока ЦБ отмечает: проинфляционные настроения, риски пока сохраняются. Поэтому снижать ставку пока рано, поднимать — пока вроде как тоже повода нету», — разъясняет он свои предположения.

Все чаще обсуждается возможность введения новых санкций против России, в частности, странам G7 хотят полностью запретить экспорт своих товаров в Россию, напоминает аналитик. И если это будет сделано в каком-то объеме, экспорт из европейских стран может сократиться на 66 миллиардов долларов, а это очень большой поток. Для рубля такое сокращение может стать позитивным фактором, поскольку если импорт в Россию не завозится, то нет и спроса на валюту, естественно, никто покупать ее не будет. Более того, экспортеры будут ее все равно так или иначе продавать

Биржевой эксперт Багманов: долго ли рубль будет укрепляться, и как новые санкции скажутся на курсе валют
«К концу недели мы можем увидеть некоторое ослабление рубля, поскольку впереди длинные майские выходные, и многие игроки, возможно, захотят захеджировать свои рублевые позиции от всяких возможных непредвиденных ситуаций. В целом пока диапазон 80-85 рублей за доллар остается актуальным, ждем снижения к 80. В отношении юаня также рубль немного укрепляется: в пятницу торговался на уровне 11,82, сегодня — примерно 11,77 рубля за юань. Здесь также ждем постепенного укрепления в район нижней границы 11,50. Но также остаётся актуальным диапазон от 11,50 до 12 рублей за юань», — подытожил собеседник ФАН.

Ранее биржевой аналитик Александр Багманов предсказывал скорое укрепление российской валюты.
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