Биржевой эксперт Багманов: долго ли рубль будет укрепляться, и как новые санкции скажутся на курсе валют

Все чаще обсуждается возможность введения новых санкций против России, в частности, странам G7 хотят полностью запретить экспорт своих товаров в Россию, напоминает аналитик. И если это будет сделано в каком-то объеме, экспорт из европейских стран может сократиться на 66 миллиардов долларов, а это очень большой поток. Для рубля такое сокращение может стать позитивным фактором, поскольку если импорт в Россию не завозится, то нет и спроса на валюту, естественно, никто покупать ее не будет. Более того, экспортеры будут ее все равно так или иначе продавать