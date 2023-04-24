Биржевой эксперт Багманов: долго ли рубль будет укрепляться, и как новые санкции скажутся на курсе валют

Аналитик экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов объяснил ФАН, почему рубль крепчает, и что может стать залогом дальнейшего роста курса российской валюты.
«Рубль по итогам пятницы несколько ослаб — буквально на 0,2% процента, торговался в районе отметки 81,50-81,60. Сегодня рубль укрепляется, 81,30 уже торгуется. И здесь основное, что влияет на рубль — налоговый период, который сейчас идет, его пик будет на днях, когда экспортеры начнут активизироваться с продажей валютной выручки. Пока ожидаем, что рубль все-таки останется в диапазоне от 80 до 85 за доллар. Но по ходу того, как будет идти налоговый период, ждем теста нижней границы», — рассказал эксперт.
Александр Багманов отметил, что в пятницу будет заседать Банк России и принимать решение по процентной ставке.
«Скорее всего, ставка пока останется без изменений — 7,5%, так как инфляции находится на достаточно низких отметках из-за эффекта высокой базы. При этом все равно пока ЦБ отмечает: проинфляционные настроения, риски пока сохраняются. Поэтому снижать ставку пока рано, поднимать — пока вроде как тоже повода нету», — разъясняет он свои предположения.
Все чаще обсуждается возможность введения новых санкций против России, в частности, странам G7 хотят полностью запретить экспорт своих товаров в Россию, напоминает аналитик. И если это будет сделано в каком-то объеме, экспорт из европейских стран может сократиться на 66 миллиардов долларов, а это очень большой поток. Для рубля такое сокращение может стать позитивным фактором, поскольку если импорт в Россию не завозится, то нет и спроса на валюту, естественно, никто покупать ее не будет. Более того, экспортеры будут ее все равно так или иначе продавать
«К концу недели мы можем увидеть некоторое ослабление рубля, поскольку впереди длинные майские выходные, и многие игроки, возможно, захотят захеджировать свои рублевые позиции от всяких возможных непредвиденных ситуаций. В целом пока диапазон 80-85 рублей за доллар остается актуальным, ждем снижения к 80. В отношении юаня также рубль немного укрепляется: в пятницу торговался на уровне 11,82, сегодня — примерно 11,77 рубля за юань. Здесь также ждем постепенного укрепления в район нижней границы 11,50. Но также остаётся актуальным диапазон от 11,50 до 12 рублей за юань», — подытожил собеседник ФАН.
Ранее биржевой аналитик Александр Багманов предсказывал скорое укрепление российской валюты.