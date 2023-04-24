Нарциссическое бегство: гештальт-терапевт Анна Девятка о бессознательном вытеснении проблем

Как известно, в психологии есть три типа реакции на стресс: «бей», «беги», «замри». Пожалуй, каждый человек в том или ином ключе неизбежно сталкивался с той или иной из них. Многие люди не любят выходить из пресловутой зоны комфорта: им легче оставаться на одном месте, да и мудрые истины гласят: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Но есть и другой тип людей. Им наоборот нужно «бежать», действовать, чтобы чувствовать себя живыми и более счастливыми.