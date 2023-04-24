Нарциссическое бегство: гештальт-терапевт Анна Девятка о бессознательном вытеснении проблем

О том, что такое психологическое вытеснение и как справиться с так называемым «убеганием» от проблем, рассказала эксперт в области психологии, гештальт-терапевт Анна Девятка.
В чем проблема?
Как известно, в психологии есть три типа реакции на стресс: «бей», «беги», «замри». Пожалуй, каждый человек в том или ином ключе неизбежно сталкивался с той или иной из них. Многие люди не любят выходить из пресловутой зоны комфорта: им легче оставаться на одном месте, да и мудрые истины гласят: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Но есть и другой тип людей. Им наоборот нужно «бежать», действовать, чтобы чувствовать себя живыми и более счастливыми.
Крайним проявлением «бегства» становится, так называемое, убегание от проблем. Человек привыкает к переездам, сменам работы и места жительства, к постоянному изменению окружения. Причиной могут становиться любые негативные факторы, которые бегущему приходятся не по душе. Со временем любые перемены даются личности все легче, правда до тех пор, пока не наступит фатальное истощение.
Помимо истощения, у некоторых людей проблема заходит так далеко, что человек становится нетерпимым к любым неприятным факторам, окружающим его. О том, как может проявляться данная проблема, почему она возникает, а также что с этим делать, рассказала психолог и гештальт-терапевт Анна Девятка.
Эксперт сразу отметила: обычно подобное проявление «бегства» связано с тем, что люди вытесняют свои переживания в зону бессознательного и стараются о них не думать. В психологической науке такое «убегание» называется вытеснением. Также специалист заметила, что в психологической диагностике даже существует методика (Т. Элерса), которая называется «Оценка мотивации к избеганию неудач».
Как убегают нарциссы
Психолог рассказала, что у людей, «убегающих» от проблемы, зачастую не хватает эмоциональных и денежных ресурсов. Чтобы менять жизнь каждый раз, когда что-то пойдет не так, человеку нужно куда больше сил, нежели для обычного размеренного бытия. Так, один переезд по затрате ресурсов и по эмоциональному человеческому вкладу, равен трем пожарам. Соответственно, такая, полная изменений, жизнь не только не приносит удовлетворения, но со временем лишь выматывает человека, и может даже привести к нервному истощению.
Эксперт в области гештальт-подхода Анна Девятка предложила рассмотреть проблему «вытеснения» и «избегания неудач» на примере человека с нарциссическим типом личности.
«Давайте зайдем со стороны нарциссического типа личности. Такому человеку очень сложно воспринимать критику по отношению к себе, ему важно получать признание и сложно принять факт, что, когда ему как делают замечания, или он с чем-то не сразу справляется, то дело в нем. Тогда он отчуждает от себя "неуспешность", стремится избегать неудач — и подает это в виде озлобленности и пассивной агрессии на людей вокруг», — рассказывает специалист.
Бывает, что это проявляется и в коллективе. Анна Девятка отмечает: что бы ни происходило, нарцисс будет обвинять исключительно других, но не себя. Человеку легче отказаться от друзей, нежели принять в свой адрес критику от них и признать себя не столь успешным, сколь бы хотелось.
«Есть такое выражение, это цитата из книжки, — "Человек поднимает нарциссический флаг и идет, завоевывать уважение в другом месте". Обычно такой человек говорит: со мной все в порядке, это с вами что-то не так; не хочу я с вами больше дружить. Образно говоря, "Пойду я в другую компанию, буду дружить с другими людьми"», — рассказывает психолог.
Специалист также отметила, что наше общество имеет тенденцию к саморегуляции, и, если человек в одном месте потерпел неудачу, и просто поменял место, не перестроив своего мышления, то скорее всего в новой обстановке он попадет в тот же паттерн поведения и повторит ту же ситуацию вновь.
Конечно, бывает, что изменение тех или иных условий жизни действительно меняют ее к лучшему. Но, как отмечает терапевт, если дело не в «окружении», а в самом человеке, то сколько бы он ни менял внешние факторы, он все равно не будет доволен результатом.
Много негатива впридачу
Перемены — действие энергозатратное, и рано или поздно ресурсы человека, постоянно находящегося в стрессе и активно расходующего энергию, начинают иссякать. Есть мнение, что на адаптацию на новом месте при переезде или смене работы нужно закладывать год. Если делать подобное чаще, по словам специалиста, столь небрежное отношение к себе может привести к крайней фазе: нервному истощению.
Гештальт-терапевт убеждена: при таком раскладе люди остаются в недовольстве и в злости, поскольку не знают, как развернуть свои эмоции на достижение цели и на преодоление проблемы. Вместо того, чтобы преодолевать ту или иную проблему, они стараются ее обойти, и, когда это не получается, они все равно остаются недовольны: уровень удовольствия не повышается.
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