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Прокуратура Каменска-Уральского проверяет информацию о нападении с электрошокером на девочек

Происшествия
Прокуратура Каменска-Уральского проверяет информацию о нападении с электрошокером на девочек

Прокуратура Каменска-Уральского Свердловской области инициировала проверку информации, после публикации новости о нападении группы подростков. Подростки с электрошокером напали на девочек в одном из дворов жилого дома.

Как передает сетевое издание «КУ66», инцидент произошел 23 апреля примерно в 18:00 во дворе дома по улице Плеханова. Группа подростков вооруженная электрошокером напала на двух девочек. Одна из девочек успела убежать, а вторая – нет.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, выясняются личности нападавших и их законных представителей. Сотрудники прокуратуры также оценят действия законных представителей подростков и сотрудников органов системы профилактики на предмет полноты и достаточности мер по предотвращению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
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