Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ООН угрожает глобальным амбициям США

Ранее Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству нужно вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.Стоит отметить, что Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке на заседание Совета Безопасности на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН». Видеозапись опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.