Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ООН угрожает глобальным амбициям США

ООН и требования устава организации представляют угрозу глобальным амбициям США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД РФ также заявил, что отдельные члены ООН хотят подменить международное право некоторыми правилами игры. Лавров подчеркнул, что никто не давал США такого права, которое позволяло бы говорить от лица всего мирового сообщества.
Ранее Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству нужно вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.Стоит отметить, что Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке на заседание Совета Безопасности на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН». Видеозапись опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.