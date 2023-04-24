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Сергей Лавров уличил Запад в попытке сдерживать Китай и изолировать Россию на полях Совбеза ООН

Политика
Сергей Лавров уличил Запад в попытке сдерживать Китай и изолировать Россию на полях Совбеза ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, что Запад понимает под термином «мультилатерализм». Глава российской дипломатии выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

Речь идет о попытках Запада сдерживать Китай и изолировать Россию. Причем он даже не скрывает своих целей, добавил глава МИД РФ.

Запад до последнего противостоял прибытию Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорк, где он должен председательствовать. Вашингтон затягивал с оформлением документов для участия в заседании, всячески стараясь «вывести из себя» российскую сторону. Поездке Лаврова на заседание СБ ООН посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.
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