Сергей Лавров уличил Запад в попытке сдерживать Китай и изолировать Россию на полях Совбеза ООН

Запад до последнего противостоял прибытию Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорк, где он должен председательствовать. Вашингтон затягивал с оформлением документов для участия в заседании, всячески стараясь «вывести из себя» российскую сторону. Поездке Лаврова на заседание СБ ООН посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.