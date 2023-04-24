Вице-спикер парламента Венгрии Дуро: Вступление Украины в НАТО возможно только с согласия России

Вступление Украины в Североатлантический альянс без рисков может произойти только при условии одобрения данного шага с российской стороны. Об этом сообщил вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро в общении с «Известиями».
Представитель венгерского правительства добавил, что Будапешт не видит обстоятельств, которые позволили бы НАТО расширится на восток за счет Украины.
«Пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу», — заявил Дуро.
Также политик осудил властей Киева за притеснения национальных меньшинств. Он отметил, что Украина не желает гарантировать элементарные права венграм, румынам, русским и другим меньшинствам в стране.
Слова Дуро вызвали острую реакцию в украинских социальных сетях. Граждан Украины также призвали высказать свое отношение к заявлению политика в комментариях к заявлению.
Ранее Венгрия заявила, что не будет разрывать энергетических связей с Россией. Госсекретарь венгерского МИД Тамаш Манцер отметил, что Будапешт продолжит импортировать российское топливо вопреки призывам Запада.