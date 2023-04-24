Политолог Алексей Кочетков: украинцы сильно недовольны, что в ВСУ забирают только людей из «низов»

По словам чиновника, украинцы в период военных действий имеют полное право нормально жить, ходить в кафе и рестораны. Но есть пределы, за которыми начинается неприемлемое поведение. В случае с любителями гонок на авто, предупреждения и штрафы не помогли, поэтому полиция прибегла к таким мерам, сообщил он. По его словам, военкомы уже начали отлов призывников среди киевских любителей автогонок по городу.