Политолог Алексей Кочетков: украинцы сильно недовольны, что в ВСУ забирают только людей из «низов»

Как сообщили накануне в Патрульной полиции Украины, для борьбы с «любителями форсажа и дрифта» в Киеве начали привлекать военкомов. Политолог Алексей Кочетков в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что это нелепая попытка киевских властей показать, что перед призывом в армию все украинцы равны.
Представитель патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что «украинское общество давно уже сказало свое слово по поводу приемлемого поведения», поэтому на улицах Киева недопустимо реветь моторами и устраивать дрифт.
«Это называется «фарс во время военных действий». Возле этих «заряженных» автомобилей крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы держать автомат», — сообщил Белошицкий.
Он сообщил, что на днях киевская полиция начала брать с собой военкомов, чтобы они приглашали «форсажников» в армию.
По словам чиновника, украинцы в период военных действий имеют полное право нормально жить, ходить в кафе и рестораны. Но есть пределы, за которыми начинается неприемлемое поведение. В случае с любителями гонок на авто, предупреждения и штрафы не помогли, поэтому полиция прибегла к таким мерам, сообщил он. По его словам, военкомы уже начали отлов призывников среди киевских любителей автогонок по городу.
«Любители форсажа» — автомобилисты, владеющие машинами элитных марок с мощными моторами. Они собираются на окраинных площадках перед ТЦ и на площадях крупных городов, чтобы продемонстрировать друг другу мощь своих авто, а также навыки их вождения. Большинство владельцев элитных машин — дети крупных чиновников, высокопоставленных военных и т.д.
Как сообщил ФАН российский политолог Алексей Кочетков, таким образом киевский режим пытается погасить раздражение украинцев от несправедливого призыва в ряды ВСУ.
«Хорошо понимая, каким образом устроена власть на Украине, я уверен, что забирать автомобилистов-нарушителей порядка в армию киевские военкомы не будут. Такие обещания связаны с тем, что на Украине очень сильно недовольство граждан тем, что в ряды ВСУ забирают людей из «низов». На востоке страны людей просто хватают на улицах и насильно тащат на призывные пункты, на убой. При этом в Киеве все хорошо, местные кабаки забиты до отказа, а представители «золотой молодежи» гоняют наперегонки на своих элитных авто по Крещатику», — отметил эксперт.
Поэтому власти пытаются показать — мол, «вот, мы наводим порядок, у нас в государстве все будут служить, все будут воевать», продолжил он.
«Понятно, что детей местных чиновников и олигархов отправлять на фронт власти не будут, а вот провести показательную кампанию могут. Тем более, что многие богатые и известные украинцы уже давно вывезли своих детей из страны — как говорится, от греха подальше. Но, как мы видим, часть «золотой молодежи» в Киеве все-таки осталась. Ведь дорогие клубы кем-то ведь забиты, и явно не работягами, а детьми высокопоставленных военных, СБУшников и бизнесменов, которые наживаются на военных поставках. И это сильно раздражает простых украинцев. Впрочем, в этой стране людей вообще сильно раздражает, когда у кого-то что-то есть, а лично у них этого нет. Но в данном случае раздражение вполне обоснованно. Потому что одних волоком тянут на убой, а другие с девочками, наркотиками и тачками очень хорошо проводят время в центре Киева», — указал Кочетков.
Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин поставил задачу уравнять денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в военной спецоперации. Так он отреагировал на предложение вице-спикера Совфеда Андрея Турчака. На встрече с главой государства Турчак сообщил, что «остаются диспропорции» между выплатами мобилизованным контрактникам и добровольцам. Он предложил провести законодательную работу, и уравнять положение всех участников спецоперации.