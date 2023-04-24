Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава МИД Лавров: Западному меньшинству следовало бы вести себя прилично

Политика
Глава МИД Лавров: Западному меньшинству следовало бы вести себя прилично

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству нужно вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. Это замечание глава ведомства сделал на заседании Совета Безопасности ООН.

«Никто не давал США право говорить от лица всего мирового сообщества», — сказал Лавров.

Напомним, Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке на заседание Совета Безопасности на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН». Видеозапись приезда опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
сергей лавров совбез оон мид
Военкоры ФАН