Глава МИД Лавров: Западному меньшинству следовало бы вести себя прилично

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству нужно вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. Это замечание глава ведомства сделал на заседании Совета Безопасности ООН.
«Никто не давал США право говорить от лица всего мирового сообщества», — сказал Лавров.
Напомним, Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке на заседание Совета Безопасности на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН». Видеозапись приезда опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.