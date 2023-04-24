Польская авиакомпания сняла с рейса российскую теннисистку Виталию Дьяченко из-за гражданства РФ

Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла попасть на рейс польской авиакомпании из-за паспорта. Об этом она рассказала в социальных сетях.
По словам спортсменки, она должна была лететь рейсом авиакомпании LOT Airlines. Однако внезапно выяснилось, что перевозчик не пускает на борт никого из России. Теннисистка уточнила, что у нее были с собой рекомендательные письма от WTA и ITF, но даже их наличие никакой роли для авиакомпании не сыграло. Из-за сложившейся ситуации ей пришлось 18 часов провести в аэропорту Каира, откуда она должна была вылететь на соревнования на Корсику.
«Спала на скамейках, не имея еды и возможности покинуть аэропорт», — пожаловалась Дьяченко.
Дьяченко на сегодняшний день находится на 250-й строчке рейтинга WTA. В 2011 году она стала победительницей Женской теннисной ассоциации в парном разряде.