Животные в Туле после потепления стали чаще нападать на людей

Как пишет сетевое издание «ТУЛАСМИ», в данный момент в травмпунктах областного центра зафиксировано 36 обращений об укусах, из которых семь эпизодов произошли 23 апреля. В то же время медик заметил, что случаи нападения бездомных животных на граждан в количественном отношении приблизительно равны числу эпизодов агрессии одомашненных животных.