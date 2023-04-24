Животные в Туле после потепления стали чаще нападать на людей

Наступление теплой погоды в Туле принесло с собой повышенную агрессию животных по отношению к жителям города. Об этом сообщил травматолог местной детской больницы Андрей Снытин.
Как пишет сетевое издание «ТУЛАСМИ», в данный момент в травмпунктах областного центра зафиксировано 36 обращений об укусах, из которых семь эпизодов произошли 23 апреля. В то же время медик заметил, что случаи нападения бездомных животных на граждан в количественном отношении приблизительно равны числу эпизодов агрессии одомашненных животных.
По словам Снытина, после укуса животным, пострадавшему в первую очередь следует пойти в травмпункт. Специалисты выяснят, что это было за животное: известное или нет, имеются ли документы. В зависимости от места укуса прописывают лечение, поделился эксперт.
В случае, когда укус повредил зону обильного кровоснабжения, пациента необходимо госпитализировать. К подобным областям относятся кисти рук и пальцы, лицо и паховая зона, пояснил врач.