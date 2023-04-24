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«Фонд друзей балтийской нерпы» взялся за реабилитацию спасенного детеныша ладожской нерпы в Петербурге

Общество
«Фонд друзей балтийской нерпы» взялся за реабилитацию спасенного детеныша ладожской нерпы в Петербурге

«Фонд друзей балтийской нерпы» совместно с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» взялись за реабилитацию детеныша ладожской нерпы, которого спасли петербуржцы.

На Крестовском острове неравнодушные жители Северной столицы нашли детеныша нерпы, которая занесена в Красную книгу. Теперь малютку ждет реабилитация в «Фонде друзей балтийской нерпы», который вместе с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» занимается спасением морских млекопитающих.

«Наш новый знакомый с Крестовского острова. Маленький (7 кг) ладожский нерпенок, за которым люди наблюдали уже пару дней… Будем откармливать маленького доходягу», — поделились сотрудники фонда в соцсети «ВКонтакте».

Ранее несколько десятков нерп вылезли на побережье Ладожского озера погреться на солнце. Сотрудники пресс-службы администрации Ленобласти выяснили, что нерпы приплыли из Карелии.
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