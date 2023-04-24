«Фонд друзей балтийской нерпы» взялся за реабилитацию спасенного детеныша ладожской нерпы в Петербурге

«Фонд друзей балтийской нерпы» совместно с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» взялись за реабилитацию детеныша ладожской нерпы, которого спасли петербуржцы.
На Крестовском острове неравнодушные жители Северной столицы нашли детеныша нерпы, которая занесена в Красную книгу. Теперь малютку ждет реабилитация в «Фонде друзей балтийской нерпы», который вместе с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» занимается спасением морских млекопитающих.
«Наш новый знакомый с Крестовского острова. Маленький (7 кг) ладожский нерпенок, за которым люди наблюдали уже пару дней… Будем откармливать маленького доходягу», — поделились сотрудники фонда в соцсети «ВКонтакте».
Ранее несколько десятков нерп вылезли на побережье Ладожского озера погреться на солнце. Сотрудники пресс-службы администрации Ленобласти выяснили, что нерпы приплыли из Карелии.