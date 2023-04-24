«Фонд друзей балтийской нерпы» взялся за реабилитацию спасенного детеныша ладожской нерпы в Петербурге

На Крестовском острове неравнодушные жители Северной столицы нашли детеныша нерпы, которая занесена в Красную книгу. Теперь малютку ждет реабилитация в «Фонде друзей балтийской нерпы», который вместе с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» занимается спасением морских млекопитающих.