Генсек ООН Антониу Гутерреш: страны должны соблюдать условия зерновой сделки

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерреш призвал к точному выполнению условий зерновой сделки. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета безопасности ООН.
В понедельник, 24 апреля, в штаб-квартире в Нью-Йорке проходит совещание под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. При этом руководитель организации, выступивший в ходе мероприятия, указал на необходимость соблюдать меморандум о содействии экспорту российского продовольствия.
Более того, Гутерреш прокомментировал текущую ситуацию в мире. Как он отметил, сейчас «многостороння система» испытывает наибольшую нагрузку с момента создания ООН.
«Напряженность между основными державами достигла исторического максимума», — добавил Гутерреш, призвав страны не игнорировать положения зерновой сделки.
Меж тем стало известно, что Москва предпочла бы перенести штаб-квартиру Всемирной организации на более нейтральную территорию. Главным образом речь идет о Женеве или Вене.