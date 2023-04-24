Генсек ООН Антониу Гутерреш: страны должны соблюдать условия зерновой сделки

В понедельник, 24 апреля, в штаб-квартире в Нью-Йорке проходит совещание под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. При этом руководитель организации, выступивший в ходе мероприятия, указал на необходимость соблюдать меморандум о содействии экспорту российского продовольствия.