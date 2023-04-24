Гештальт-терапевт Анна Девятка: как рождается раздражение, и что с этим делать

Если же человек попал в некий психологический сценарий, когда в его жизни происходят похожие или даже повторяющиеся события, которые не приносят результата — это уже повод обратиться к специалисту, считает Анна Девятка. Психолог, по ее словам, поможет проанализировать паттерны поведения, мотивацию человека, а также разобрать происходящее по «ролевым действиям». С помощью последнего можно отследить, в какой момент происходит сбой, и почему потребность не удовлетворяется, а в новом месте все равно приходится уходить.