Гештальт-терапевт Анна Девятка: как рождается раздражение, и что с этим делать

Психолог и гештальт-терапевт Анна Девятка рассказала корреспонденту ФАН, почему, согласно психологическому подходу, к которому она принадлежит, люди могут испытывать раздражение и злость.
Согласно гештальт-подходу, человек использует энергию эмоций для достижения своих целей. Именно такая энергия, по словам специалистов, помогает точнее определить потребность человека, а также силу мотивации для того, чтобы человек мог к этой потребности прийти.
Как рождается раздражение?
Если личность чего-то не достигает, та или иная важная для нее потребность остается неудовлетворенной, а это рождает, в свою очередь, раздражение и недовольство. Анна Девятка, как и другие психологи, выделяет множество категорий различных потребностей. У разных людей на первый план могут выходить разные запросы: кто-то больше нуждается в признании и уважении, а кто-то в том, чтобы ощущать себя нужным и любимым близкими.
«Если потребность остается неудовлетворенной много раз, и человек остается голодным по «признанию», по «уважению» или по «любви» — он начинает злиться, и здесь встает выбор: либо злиться на окружающих, либо — на самого себя. Второй вариант еще называется аутоагрессией», — рассказывает психолог.
Рука об руку с низкой самооценкой
Особенно такое восприятие ситуации касается людей с низкой самооценкой, которым свойственно искать причину всех неудач в самих себе. По словам специалиста, они сосредотачивают все усилия на том, чтобы улучшить свое поведение за счет активизации внутреннего критика и самопонукания: «работай больше!». Именно поэтому им так нелегко найти силы для выхода из различных трудных ситуаций.
По словам Анны Девятки, при всем этом эффективность таких действий низкая — внешне ничего не меняется, но человек продолжает использовать аутоагрессию, и злится так сильно, что начинает бояться сам себя. При этом злость может относиться вовсе не к личности переживающего, а к самой ситуации, или же проецироваться на окружающих, что они не помогают ему.
Специалист убеждена: когда человек находится в глубоких переживаниях, ему сложно развернуть фокус внимания «вовне» и понять, что можно приложить усилия, договориться с другими, предпринять еще какие-то действия по улучшению ситуации. Человек может и не догадываться, что тогда ситуация бы вышла на конструктивный виток развития.
«Если эмоции не распознавать вовремя, они начинают действовать против человека, лишая его возможности думать. Перетерпев свою злость, он идет напролом: например, спонтанно требует что-то и, конечно же, в ответ получает удивление, а то, чего хотел — не получает. Тогда он очень сильно расстраивается, обижается и уходит в другое место. А обида — это детский вариант агрессии, когда человек не может прямо сказать «я на тебя злюсь», он может только сказать «я на тебя обижаюсь». Это агрессия в более скрытом варианте», — делится своими мыслями эксперт.
Что делать, как справиться?
По словам Анны Девятки, помочь здесь может «осознавание ситуации». Психолог предлагает «разложить ситуацию по действиям, как в математике». Необходимо определить конечную цель — что хочется получить в итоге, и выстроить шаги для ее достижения.
Если же человек попал в некий психологический сценарий, когда в его жизни происходят похожие или даже повторяющиеся события, которые не приносят результата — это уже повод обратиться к специалисту, считает Анна Девятка. Психолог, по ее словам, поможет проанализировать паттерны поведения, мотивацию человека, а также разобрать происходящее по «ролевым действиям». С помощью последнего можно отследить, в какой момент происходит сбой, и почему потребность не удовлетворяется, а в новом месте все равно приходится уходить.
Известный психолог и автор книг Андрей Зберовский согласен с тем, что низкая самооценка человека рождает злость. О том, как это может происходить, он рассказал ФАН в одном из эксклюзивных материалов.