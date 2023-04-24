Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников верит в перспективу отрезвления европейских лидеров.
По мнению Масленникова, хотя страны ЕС сейчас очень сильно зависят от позиции властей США, особенно в вопросе поддержки Украины и курса на русофобию, все-таки имеются предпосылки для маневра Европы в сторону большей вменяемости. Как пояснил Масленников, уже сейчас страны Европы (в большей степени, чем ЕС в целом) проявляет осторожность в плане отношений с Китаем и другими развивающимися экономиками, сообщает «Правда.Ру».
Речь идет о том, что Европа демонстрирует относительную политическую гибкость, если сравнивать с агрессивным курсом США на тотальную международную эскалацию. Масленников допускает, что по мере нарастания экономических и финансовых проблем у США страны Европы смогут пересмотреть свои приоритеты и найти новых союзников, включая Россию.