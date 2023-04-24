Политолог Масленников допустил выход Европы из-под влияния США

По мнению Масленникова, хотя страны ЕС сейчас очень сильно зависят от позиции властей США, особенно в вопросе поддержки Украины и курса на русофобию, все-таки имеются предпосылки для маневра Европы в сторону большей вменяемости. Как пояснил Масленников, уже сейчас страны Европы (в большей степени, чем ЕС в целом) проявляет осторожность в плане отношений с Китаем и другими развивающимися экономиками, сообщает «Правда.Ру».