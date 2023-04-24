Американский обозреватель журнала Newsweek Дэниэл Депетрис в своей статье написал, что большинство государств мира желает забыть Украину и оставить ее позади. Он считает, что страны не видят в украинском конфликте «противостояние между добром и злом с высокими ставками».
Депетрис считает, что страны не западной коалиции занимают позицию решить конфликт мирным путем. В пример он привел Индию, Южную Африку и Индонезию, которые с самого начала вооруженных действий поддерживали идею перейти к переговорам.
Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление, другие страны, отмечает журналист, хотят прекратить огонь. Ирак и Китай неоднократно предлагали планы мирного разрешения конфликта, однако украинские власти с западными коллегами отвергали их.
Журналист полагает, что в случае провального наступления ВСУ, Запад не сможет так легко отказаться от планов по мирному урегулированию конфликта. Также Депетрис отметил, что украинский президент Владимир Зеленский занимает все более агрессивную позицию с течением времени.
Ранее сообщалось, что военный эксперт Андрей Кошкин прокомментировал предположение немецкого журналиста Пола Ронцхаймера об окончании спецоперации.