Школьникам Техаса запретили носить рюкзаки на территории школы после стрельбы в классе

После этого случая детей обязали носить свои вещи в прозрачных пакетах. Клатчи и пеналы разрешены, однако их размер не должен превышать размер бокса для бутерброда. Приходить с рюкзаками в здание не запрещено, однако во время уроков они лежат в специальном месте.