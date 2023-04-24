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Школьникам Техаса запретили носить рюкзаки на территории школы после стрельбы в классе

Общество
Школьникам Техаса запретили носить рюкзаки на территории школы после стрельбы в классе

Ученикам средней и старшей школы в Техасе запретили носить в учебном заведении рюкзаки. Их дети оставляют в определенном месте из соображений безопасности.

Такие меры были введены из-за одного из подростков, сообщает издание «Газета.Ru». Он смог пронести в учреждение пистолет. Во время занятий ребенок открыл стрельбу по одноклассникам.

После этого случая детей обязали носить свои вещи в прозрачных пакетах. Клатчи и пеналы разрешены, однако их размер не должен превышать размер бокса для бутерброда. Приходить с рюкзаками в здание не запрещено, однако во время уроков они лежат в специальном месте.

Ранее в городе Щелково на дистанционное обучение были переведены несколько школ — в таком ритме заведения будут работать ближайшие два-три дня. Причиной этого стала угроза теракта.
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