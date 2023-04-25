Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» стартовал в Москве

В Центральном манеже Москвы стартовал федеральный просветительский марафон «Знание. Первые». Его тема — «Время действий». Параллельно к мероприятию подключились в Пятигорске, Екатеринбурге, Архангельске и Луганске.
В основе концепции марафона лежит восприятие молодыми россиянами всего, что происходит вокруг нашей страны, и способы преодоления брошенных ей вызовов.
«Вы все прекрасно понимаете, что против России сегодня ведется война. Война горячая в зоне специальной военной операции, война экономическая, потому что за всю историю человечества никогда такого количества санкций не было против одной страны одновременно. Война информационно-психологическая, война бесконечной лжи, фейков, попыток оторвать нас от нашей истории, того, за что боролись наши предки», — открыл мероприятие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Какой он, герой нашего времени, в эпоху, когда общая победа и будущее зависит о каждого гражданина? Ответ на этот непростой вопрос молодым участникам помогают искать ведущие политики, ученые и военнослужащие, спортсмены, деятели искусства и руководители крупнейших предприятий.
«Уже более 10 тысяч выдающихся экспертов из самых разных сфер и областей присоединились к сообществу лекторов общества «Знание», чтобы вдохновлять ребят. Что самое интересное, растет запрос на знания, и в первую очередь на достоверные знания», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Лекторы марафона помогают молодым людям увидеть возможности для самореализации, выбрать правильные ориентиры, чтобы успешно двигаться вперед и достигать самых смелых целей.
«Мы активные волонтеры, и мы хотим помогать людям. Быть целеустремленным — это очень важно, надо стремиться к своей цели, и тогда все обязательно получится. Есть такая поговорка «видишь цель — не видишь препятствий». Это про нас, кстати», — заявили участники марафона, члены волонтерского отряда «Горячие сердца» Тина и Николай.
Участников трехдневной программы ждет 150 часов открытых уроков, дебатов, лекций и мастер-классов. Это возможность получить информацию о востребованных современных профессиях, трендах и инновациях. Среди тем — технологическое лидерство в эпоху глобальных перемен, противостояние экономическим санкциям и грани культурного кода.
«Позвали пообщаться с ребятами молодыми в роли спикера, поделиться историей своей жизни. Очень круто. Я не ожидал, что будет такое огромное количество молодежи, здравой молодежи с мечтами и целями, которая рвется покорять вершины, это здорово. Мне хочется подавать им свой пример, рассказывать о граблях, на которые лучше не стоит наступать», — поделился с корреспондентом ФАН известный блогер Саша Стоун.
По поручению президента Владимира Путина российское общество «Знание» наращивает свою работу по всей России. Помимо московского Манежа, марафон развернулся на площадках в Пятигорске и Екатеринбурге, Архангельске и Луганске. Новые регионы Российской Федерации — в центре всеобщего внимания.
«После развала Советского Союза мы у себя дома и близко не видели внимания по отношению к молодежи, молодежь была предоставлена сама себе. Сейчас можно не то что стучаться в двери, а просто подходить, и они будут открываться перед тобой. Для молодежи абсолютно точно Россия — это страна возможностей», — отметил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
На марафон в Москву приехали молодые активисты из Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик.
«Я приехала из Донецка. Учусь я в Академии управления. Российское общество «Знание» поражает масштабами, масштабами спикеров, масштабами площадки. Я себя вижу масштабной личностью, я хочу выйти на федеральный уровень в качестве эксперта в юридической сфере. Я учусь на юриста, и думаю работать по специальности дальше», — сказала участница марафона Ева Балагина.
Научные институты и вузы новых регионов сейчас активно интегрируются в российское научно-образовательное пространство. Для молодых ученых открывается широкий диапазон возможностей.
«Все процессы очень сильно активизировались в последнее время. Это интеграция и в плане науки, совместные проведения исследований, совместные публикации статей, издания монографий, значительное количество конференций, в которых мы принимаем участие. Потенциал молодых ученых который был заложен, в том числе в годы войны, которая длится у нас с 2014 года, он реализуется, и реализуется он только благодаря России», — считает докторант кафедры бухгалтерского учета Донецкого национального университета экономики и торговли Владислав Бессарабов.
Ребят знакомят с проектами президентской платформы «Россия — страна возможностей». Один из них — «Экософия», направленный на формирование экологической культуры у населения. Он помогает внедрять полезные привычки в жизнь и учит помогать окружающей среде с выгодой для себя.
«Нужно всегда начинать с себя, развиваться самому и становиться гораздо экологичнее, заботиться о себе, о природе и нашей Родине — это очень важно», — объяснила координатор по организации мероприятий проекта «Экософия» Анастасия Артемова.
Марафон «Знание. Первые»— главное событие этого года в сфере просвещения в России. Среди его участников также отметились пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министры Антон Силуанов и Сергей Кравцов, мэр Москвы Сергей Собянин, дирижер Юрий Башмет, певица Zivert и многие другие.