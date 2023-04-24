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Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила о начале заседания СБ ООН под председательством Сергея Лаврова

Политика
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила о начале заседания СБ ООН под председательством Сергея Лаврова

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщила о начале заседания СБ Организации Объединенных Наций под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Информацией она поделилась в своем Telegram-канале.

Мероприятие проходит в понедельник, 24 апреля, указала дипломат. Ранее Захарова обнародовала видеозапись прибытия главы МИД в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в заседаниях Совета Безопасности.

Прежде сообщалось, что чиновники Соединенных Штатов Америки не намерены встречаться и проводить деловые переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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