Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила о начале заседания СБ ООН под председательством Сергея Лаврова

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщила о начале заседания СБ Организации Объединенных Наций под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Информацией она поделилась в своем Telegram-канале.
Мероприятие проходит в понедельник, 24 апреля, указала дипломат. Ранее Захарова обнародовала видеозапись прибытия главы МИД в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в заседаниях Совета Безопасности.
Прежде сообщалось, что чиновники Соединенных Штатов Америки не намерены встречаться и проводить деловые переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.