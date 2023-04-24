Эксперт Абрамов оценил вероятность краха доллара в ближайшие 10 лет

В настоящее время о крахе американской валюты идет много разговоров. По данным МВФ, доллар на сегодняшний день занимает около 40% в международных расчетах, 40% во всемирной торговле и 58% в мировых резервах. При этом у европейской валюты сейчас 36% банковских трансакций, 16% всемирной торговли, 20% мировых резервов.
Недавние опросы клиентов российского Private banking также показывают, что состоятельные люди предпочитают хранить деньги в долларах несмотря на то, что это недружественные валюты.
Экономический обозреватель Вячеслав Абрамов считает, что вероятность краха доллара на горизонте 10 лет стремится к нулю. Соответствующим мнением он поделился в беседе с корреспондентом ФАН. Эксперт перечислил основные факторы, которые могли бы повлиять на понижение значимости американской валюты.
1. Дефолт по госдолгу США
«История помнит один прецедент с отказом Вашингтона выполнять свои обязательства по золотому обеспечению доллара в 1971 году. Президент США Ричард Никсон 15 августа 1971 года изменил соотношение доллар/золото до 38 долларов за унцию. ФРС больше не имела права выкупать доллары в обмен на золото. Это сделало золотой стандарт бессмысленным. Правительство США пересмотрело цены на золото до 42 долларов за унцию в 1973 году, а затем в 1976 году полностью отделило стоимость доллара от золота. Тогда краха не случилось и позиция доллара осталось непоколебимой. Да и сейчас с высокой вероятностью США снова повысит потолок госдолга, как это уже делали неоднократно и ничего не произойдет», – объяснил Вячеслав Абрамов.
2. Увеличение доли других валют в расчетах и резервах
«Есть пример валюты евро, но, как я отмечал ранее, эта валюта занимает меньший объем операций и резервов. Фактически две этих валюты существуют вместе, но краха доллара не произошло», – отметил собеседник ФАН.
Все чаще эксперты говорят про юань, однако китайская валюта сейчас составляет около 2% в расчетах и 2,7% в международных резервах. Стоит учитывать, что юань не свободно конвертируемая валюта, и чтобы купить большой объем, нужно обращаться непосредственно в Банк Китая.
3. Возможный кризис в американской экономике
«Тут можно вспомнить 2008 год, тогда индекс доллара падал до 71 пункта, в 2020 году индекс был 89 пунктов, сейчас 101,6. Был ли тогда кризис? Да, был. Означало ли это крах доллара? Конечно, нет. Даже в кризисные периоды доллар оставался и остается самой используемой валютой в расчетах и резервах. Можно заменить доллар, но для этого любой другой валюте нужны исторические показатели стабильности на протяжении хотя бы десяти лет. Чтобы она не была сильно волатильной, как китайский юань. Евро тоже гораздо волатильнее, чем доллар, да и остальные валюты тоже», – рассказал Абрамов.
Таким образом, по мнению собеседника ФАН, роль доллара может продолжать постепенно снижаться, но это происходит очень медленно и не критично. Возможно заметное его ослабление, будут, вероятно, развиваться и региональные альтернативы доллару. Доминирование американской валюты не устраивает многих, а также несет немало рисков из-за экономического и политического влияния. Поэтому вполне возможно будут создаваться региональные валюты, к примеру, стран БРИКС, что естественно будет снижать долю доллара, но о крахе в перспективе 10 лет речи идти не может.
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