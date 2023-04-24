Эксперт Абрамов оценил вероятность краха доллара в ближайшие 10 лет

Таким образом, по мнению собеседника ФАН, роль доллара может продолжать постепенно снижаться, но это происходит очень медленно и не критично. Возможно заметное его ослабление, будут, вероятно, развиваться и региональные альтернативы доллару. Доминирование американской валюты не устраивает многих, а также несет немало рисков из-за экономического и политического влияния. Поэтому вполне возможно будут создаваться региональные валюты, к примеру, стран БРИКС, что естественно будет снижать долю доллара, но о крахе в перспективе 10 лет речи идти не может.