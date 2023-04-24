Власти Кубани вносят изменения в правила обращения с собаками

Ситуация с беспризорными собаками на Кубани стала достаточно острой. В связи с этим краснодарский власти ужесточают краевое законодательство.
Как передает «ЯСНО», законодатели Краснодарского края считают, что действующий закон по отношению к животным слишком гуманный. Осложняется это тем, что в действующем законодательстве не определены критерии «агрессивности» собак из-за чего закон невозможно применять в полном объеме.
По словам депутатов, сейчас готовятся нововведения на федеральном уровне, после принятия которых планируется ужесточить краевое законодательство. На текущий момент на Кубани ввели административную ответственность за нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных, а также постановление «Об утверждении Порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан».
С 1 сентября, в Краснодарском крае водится запрет на кормление и любые контакты с безнадзорными собаками и кошками, а также запрет на оборудование мест для их содержания вне приютов.