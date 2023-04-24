Власти Кубани вносят изменения в правила обращения с собаками

По словам депутатов, сейчас готовятся нововведения на федеральном уровне, после принятия которых планируется ужесточить краевое законодательство. На текущий момент на Кубани ввели административную ответственность за нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных, а также постановление «Об утверждении Порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан».