Вооруженный мужчина напал на имама в одной из мечетей Алжира

После полуденного обращения на духовное лицо мечети «Али бин Аби Талеб» было совершено покушение, в результате которого преступник проткнул ему легкое. Религиозный деятель был тяжело ранен и срочно доставлен в реанимационное отделение одной из городских больниц для проведения операции.