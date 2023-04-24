Вооруженный мужчина напал на имама в одной из мечетей Алжира

Алжир, 24 апреля. Вооруженный мужчина серьезно ранил ножом имама на западе Алжира, пишут арабские СМИ.
После полуденного обращения на духовное лицо мечети «Али бин Аби Талеб» было совершено покушение, в результате которого преступник проткнул ему легкое. Религиозный деятель был тяжело ранен и срочно доставлен в реанимационное отделение одной из городских больниц для проведения операции.
Ранее произошел инцидент, в котором кошка «напала» на представителя духовного сообщества во время молитвы Таравих в месяц Рамадан.