Народная артистка РФ Тамара Гвердцители отправляется в тур по Америке после годового «творческого молчания»

Некогда постоянная гостья государственных концертов отменила все выступления в РФ и уехала после начала СВО, сообщив о том, что ей необходимо «творческое молчание». Накануне Гвердцители анонсировала тур на лето 2023 года , она посетит восемь городов Соединенных Штатов. Стоимость билетов варьируется от 75 до 125 долларов.