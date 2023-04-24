Народная артистка РФ Тамара Гвердцители отправляется в тур по Америке после годового «творческого молчания»

Народная артистка России Тамара Гвердцители прервала годовое «творческое молчание», о котором объявила после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Певица отправится в тур по Америке с концертами и корпоративами.
Некогда постоянная гостья государственных концертов отменила все выступления в РФ и уехала после начала СВО, сообщив о том, что ей необходимо «творческое молчание». Накануне Гвердцители анонсировала тур на лето 2023 года , она посетит восемь городов Соединенных Штатов. Стоимость билетов варьируется от 75 до 125 долларов.
Также выступления Тамары Михайловны можно заказать на корпоратив за 50 тысяч евро, не считая райдера и трансфера.Приезжать в Россию артистка отказывается.
Ранее певица Валерия предложила не вспоминать эмигрировавших после начала спецоперации звезд. По мнению артистки, чем яростнее идет обсуждение эмигрантов, тем больше недоброжелатели злорадствуют.