ФАН раскрыл новые подробности о тающем на глазах портфеле элитной недвижимости певицы Пугачевой

Журналисты выясняют новые подробности о ситуации вокруг элитной недвижимости певицы Аллы Пугачевой. Источник ФАН не остался в стороне — рассказал об «особенностях» замка примадонны в деревне Грязь, а также о пентхаусе на Филипповском переулке в Москве.
СМИ прежде установили, что замка не существует в кадастре. Однако теперь стало известно, что здание не только не оформили по всем правилам, но и построили с нарушением. Так что купить удастся только землю под замком, но она оформлена на супруга Пугачевой — покинувшего Россию шоумена Максима Галкина✱ (признан физлицом-иноагентом в РФ).
Что касается пентхауса на Филипповском переулке, то Примадонна не могла его «отписать» среднему внуку Дени Байсарову, утверждает собеседник Федерального агентства новостей. Дело в том, что недвижимость изначально была куплена его отцом — бизнесменом Русланом Байсаровым — и оформлена на ребенка.
«А уж кто там жил — Байсаров не контролировал. Да и не возражал, считая, что это семья его сына», — подчеркнул источник ФАН.
Переехавшая из России в Израиль Пугачева ранее выложила новое фото в соцсетях. Пластический хирург Александр Вдовин после взгляда на этот кадр поставил звезде неутешительный диагноз.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами