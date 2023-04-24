ФАН раскрыл новые подробности о тающем на глазах портфеле элитной недвижимости певицы Пугачевой

СМИ прежде установили, что замка не существует в кадастре. Однако теперь стало известно, что здание не только не оформили по всем правилам, но и построили с нарушением. Так что купить удастся только землю под замком, но она оформлена на супруга Пугачевой — покинувшего Россию шоумена Максима Галкина✱ (признан физлицом-иноагентом в РФ).