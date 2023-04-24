Повышение качества обучения и нравственного воспитания: зачем нужно регламентировать фото- и видеосъемку в школе

Внедрение закона, регулирующего фото- и видеосъемку в стенах школы, назрело уже давно, поскольку бесконтрольное использование подобных видео и фото порочит репутацию и учеников, и учителей, убежден профессор, директор историко-филологического института Государственного университета просвещения Александр Фукс.
Ранее появилась информация о том, что в законе об образовании предлагают регламентировать фото- и видеосъемки в школе. Текст инициативы уже готов, в ближайшее время документ внесут в Госдуму.
В разговоре с корреспондентом ФАН преподаватель перечислил минусы текущей ситуации в школах, связанной с использованием смартфонов, и акцентировал внимание на том, какие позитивные изменения привнесет реализация предлагаемой инициативы.
«Законопроект своевременный и нужный. Гаджеты для видео- и фотосъемки — это серьезный отвлекающий фактор во время уроков для детей, особенно младшего и среднего школьного возраста. Кроме того, в школе растет число правонарушений, связанных с буллингом и фиксацией действий инициаторов травли и их жертв на смартфон», — сказал собеседник ФАН.
Как он объяснил, фрагменты видеозаписей, вырванные из контекста, и фотографии, сделанные в самый неподходящий момент и смонтированные с помощью специальных программ, быстро распространяясь в соцсетях. При этом они порой безосновательно порочат репутацию и учеников, и учителей, нанося непоправимый моральный удар как жертвам, так и всему детскому коллективу.
«Нужно ли это школе? Очевидно, нет. В то же время правоохранительные органы не могут однозначно и жестко пресекать распространение таких изображений, поскольку не имеют четких правовых механизмов и критериев противоправности. Судебная практика в отношении защиты изображения гражданина по ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ пока еще является довольно аморфной. Поэтому считаю, что принятие законопроекта о регулировании фото- и видеосъемки в школе будет поспособствовать повышению качества не только обучения, но и, прежде всего, нравственного воспитания», — резюмировал профессор.
Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев высказался по поводу школьного образования и сообщил, что не видит смысла в изучении английского как иностранного языка.