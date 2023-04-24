Повышение качества обучения и нравственного воспитания: зачем нужно регламентировать фото- и видеосъемку в школе

Как он объяснил, фрагменты видеозаписей, вырванные из контекста, и фотографии, сделанные в самый неподходящий момент и смонтированные с помощью специальных программ, быстро распространяясь в соцсетях. При этом они порой безосновательно порочат репутацию и учеников, и учителей, нанося непоправимый моральный удар как жертвам, так и всему детскому коллективу.