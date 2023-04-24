Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в ООН на заседание Совета безопасности

Сергей Лавров 21 апреля завершил свой тур по Латинской Америке, посетив Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Визиты были проведены перед поездкой в США. В Белом доме сообщили, что информации о встречах между представителями администрации США и Лавровым нет.