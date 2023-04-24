Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в ООН на заседание Совета безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в заседаниях Совета Безопасности. Видеозапись приезда опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
После его прибытия началось заседание Совбеза ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН. Мероприятие проводится под председательством Лаврова.
Сергей Лавров 21 апреля завершил свой тур по Латинской Америке, посетив Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Визиты были проведены перед поездкой в США. В Белом доме сообщили, что информации о встречах между представителями администрации США и Лавровым нет.