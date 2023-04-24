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Пять жителей Иерусалима пострадали в результате наезда автомобиля на толпу у местного рынка

Происшествия
Пять жителей Иерусалима пострадали в результате наезда автомобиля на толпу у местного рынка

Легковой автомобиль въехал в толпу возле рынка Махане Йехуда, расположенного в столице Израиля. Подробностями произошедшего поделилась местная служба общественного вещания Kan, сославшись на правоохранительные органы.

Как стало известно, в результате теракта пострадали пять человек. Граждане получили травмы различной степени тяжести, однако точная информация об их состоянии к текущему моменту не поступала.

Стоит отметить, что нападение на жителей Иерусалима было организовано за несколько часов до начала мероприятий в честь Дня памяти павших в войнах солдат и жертв террора. Согласно имеющимся данным, находившегося за рулем злоумышленника ликвидировали на месте.

Утром 24 апреля стало известно, что школам в подмосковном городе Щелково рекомендовали перейти на дистанционное обучение. Причиной послужила угроза минирования, говорится в материале издания РИАМО со ссылкой на местную администрацию.
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