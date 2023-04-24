Пять жителей Иерусалима пострадали в результате наезда автомобиля на толпу у местного рынка

Стоит отметить, что нападение на жителей Иерусалима было организовано за несколько часов до начала мероприятий в честь Дня памяти павших в войнах солдат и жертв террора. Согласно имеющимся данным, находившегося за рулем злоумышленника ликвидировали на месте.