Военный эксперт Андрей Кошкин прокомментировал предположение немецкого журналиста об окончании спецоперации

Российский лидер Владимир Путин четко обозначил, что у России есть как общие точки зрения с Западом, так и отличающиеся, отметил Кошкин. В любом случае, исход будет не такой, каким его хотят видеть за рубежом. РФ говорит о нейтральности и неприсоединении, чтобы Украина не являлась угрозой для страны.