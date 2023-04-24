Военный эксперт Андрей Кошкин прокомментировал предположение немецкого журналиста об окончании спецоперации

Немецкий журналист Пол Ронцхаймер озвучил свою версию окончания спецоперации, по которой, после подписания мирного договора с Россией, Украина лишится части территории. Военный эксперт Андрей Кошкин объяснил его точку зрения, сообщает Общественная Служба Новостей.
Ронцхаймер убежден, что российская армия не отступится, пока Украина не останется без поддержки Запада. Тогда украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден подписать мирный договор из-за оказанного давления.
По словам Кошкина, на Западе уже создан некий вектор, активно генерирующий свои версии перемирия. Так, силовая парадигма вскоре вполне может измениться. Рождается все больше версий о том, какой исход событий будет в итоге.
«Я могу наверняка сказать, что мы сначала предложим свои условия и только после этого будем садиться за стол переговоров. Их же навязанные формулы, как, например, Зеленского о том, чтобы вывести все, или другие варианты, которых появилось немерено. Например, идея Илона Маска или 12 пунктов, предложенные Китаем», — пояснил Кошкин.
Российский лидер Владимир Путин четко обозначил, что у России есть как общие точки зрения с Западом, так и отличающиеся, отметил Кошкин. В любом случае, исход будет не такой, каким его хотят видеть за рубежом. РФ говорит о нейтральности и неприсоединении, чтобы Украина не являлась угрозой для страны.
Ранее Кошкин рассказал об изменении подхода Запада к украинскому конфликту. Он объяснил, почему ЕС и США могут кардинально поменять свое отношение к происходящим на Украине событиям.