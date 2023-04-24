Экс-президент Молдавии обвинил власти страны в прозападном курсе вопреки мнению большинства граждан

Ранее РИАМО сообщало, что в Госдуме исключили возможность оказать давление на молдавские власти в случае выхода республики из СНГ. Об этом рассказал Первый зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.