Экс-президент Молдавии обвинил власти страны в прозападном курсе вопреки мнению большинства граждан

Власти Молдавии проводят антироссийскую политику, несмотря на противоположную точку зрения жителей страны, заявил бывший президент республики Игорь Додон.
По его словам, большинство граждан не поддерживают разрушение отношений с Россией и выход из СНГ, к которому стремятся власти. Правительство придерживается проевропеского курса, так как контролируется западными кураторами, заявил Додон в эфире канала «Россия 24».
«Западный вектор – это не выбор большинства жителей Молдавии, этот курс навязан президентом Майей Санду и правящей партией», — подчеркнул политик.
Ранее РИАМО сообщало, что в Госдуме исключили возможность оказать давление на молдавские власти в случае выхода республики из СНГ. Об этом рассказал Первый зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.