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Представитель МИД России Захарова прокомментировала социальную рекламу наркотиков на улицах Нью-Йорка

Общество
Представитель МИД России Захарова прокомментировала социальную рекламу наркотиков на улицах Нью-Йорка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась фото, сделанными в Нью-Йорке. Она раскритиковала рекламу наркотиков прямо на улицах города.

Мнением дипломат поделилась в официальном Telegram-канале. Она опубликовала изображение с классическим желтым такси в Нью-Йорке. На верхней части заметна социальная реклама запрещенных в России веществ с надписью: «Первый раз не страшно».

«Это мы так пробираемся в Штаб-квартиру ООН», — добавила Мария Захарова.

Ранее представитель МИД РФ сообщала о том, что американское посольство не выдало визы российским журналистам. По сообщениям Захаровой, в органе власти заявили, что «работают над этим». По ее мнению, это является манипуляцией на теме свободы слова и правами журналистов.
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