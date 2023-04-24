Ретро-поезд «Победа» прибыл в Армавир

По словам Зинченко, встретить поезд «Победа» является для жителей Армавира огромной честью, так как именно такие поезда в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) внесли свой вклад в общую Победу. Как пояснил Зинченко, на них эвакуировались в тыл местные жители, а также заводы, объекты культуры и предметы охраны, сообщает GorodArmavir.ru.