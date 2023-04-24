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Министр финансов Антон Силуанов считает, что ЕС исчерпал свои возможности по антироссийским санкциям

Экономика
Министр финансов Антон Силуанов считает, что ЕС исчерпал свои возможности по антироссийским санкциям

Министр финансов России Антон Силуанов на марафоне «Знание. Первые» заявил, что Европейский союз (ЕС) исчерпал все возможности по введенным антироссийским санкциям. Он призывает не вести счет ограничений, а «заниматься своим делом».

Силуанов считает, что Евросоюзу уже нечем угрожать России. У них не осталось той сферы, в которой они могли бы применить антироссийские санкции. Так или иначе, подчеркнул министр, в Россию продолжают экспортировать товары дружественные страны. Однако он отметил, что всю зарубежную продукцию в России удается заменить на отечественные.

В последнее время Евросоюз ввел множество ограничений против РФ. Самый активный период ограничений приходится на весну прошлого года. В этот период против России было принято пять пакетов санкций, а в сумме за последний год — десять.

Ранее сообщалось, что Власти Норвегии во вторник, четвертого апреля, одобрили введение новых ограничений против России.
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