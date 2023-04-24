Министр финансов Антон Силуанов считает, что ЕС исчерпал свои возможности по антироссийским санкциям

Силуанов считает, что Евросоюзу уже нечем угрожать России. У них не осталось той сферы, в которой они могли бы применить антироссийские санкции. Так или иначе, подчеркнул министр, в Россию продолжают экспортировать товары дружественные страны. Однако он отметил, что всю зарубежную продукцию в России удается заменить на отечественные.