Золото в ожидании: аналитик Багманов рассказал, что влияет на биржевые цены и когда произойдут изменения

ФАН узнал у экспертов ФБА «Экономика сегодня», что происходит на рынке золота. Биржевой аналитик Александр Багманов спрогнозировал курс благородного металла до середины следующей недели.
Золото по итогам пятничных торгов закрылось снижением на 1%, опустившись с отметки 2 004 доллара в район отметки 1 983 доллара за тройскую унцию, напомнил эксперт. Сегодня примерно также торгуется — в районе цен закрытия пятницы.
«Пока что без изменений торгуются и доходности десятилетних американских гособлигаций, у них доходность 3,55%. Индекс доллара DXY также без особых изменений пока торгуется на уровне 101,5 пункта. Некоторое давление оказали данные по PMI США, которые были опубликованы в пятницу, поскольку они оказались лучше ожидани1. А это, по сути, дает ФРС простор для дальнейшего повышения ставки, поскольку ситуация еще пока не так плоха в американской экономике. И рецессии пока не предвидится», — рассказал собеседник ФАН.
Однако с другой стороны, большинство игроков все-таки ожидают, что рецессия, хоть и мягкая, в американской экономике к концу года может наступить. И здесь, полагает эксперт по фондовым рынкам, золото будет главным защитным активом.
«Также на прошлой неделе давления добавляли комментарии представителей ФРС (в основном они были ястребиные, жесткие) о том, что надо дальше повышать процентную ставку и, самое главное, сохранять ее на высоком уровне достаточно долго. То есть как минимум до конца года. И это тоже было негативно. Но пока что все равно золото остается в диапазоне от 1960 до 2 070 долларов за тройскую унцию», — прогнозирует эксперт.
Александр Багманов также отметил: основное, чего ждет рынок — это заседание ФРС 3 мая. Но перед ним на этой неделе будет еще важная статистика:
«В четверг выйдут данные по ВВП США за I квартал, а в пятницу опубликуют данные по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление — это тоже показатель инфляции, за которым ФРС очень внимательно следит. И эти данные могут оказать некоторое воздействие на возможное решение (а тем более риторику) на следующей неделе. Что может в свою очередь привести к движению».
Ну, а пока диапазон цен по золоту останется, скорее всего, в указанном коридоре и будет находиться там до решения ФРС, подытожил собеседник ФАН.
Ранее аналитик Александр Багманов рассказал о причинах роста биржевых цен на золото.