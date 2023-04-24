Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, стоит ли отменять путешествия в регионы, где выявлены вспышки кори

Случаи заболевания корью выявлены в каждом втором российском регионе, сообщили специалисты Роспотребнадзора. В зоне особого внимания Новосибирская, Самарская и Ленинградская области, плюс Дагестан, где зафиксировано коло двухсот заболевших. Однако паниковать не стоит, уверен академик РАН, врач-эпидемиолог, политик Геннадий Онищенко.
В авторской колонке для ФАН он объяснил, почему не стоит откладывать запланированные на майские праздники поездки в эти регионы, а также рассказал, что такое подчищающая иммунизация.
Паниковать не надо и отменять поездки на майские каникулы тоже. Колонка Геннадия Онищенко
Корь у нас всегда считалась детской инфекций, но сегодня она стала затрагивать и взрослое население. Изначально люди, которые переносили корь до вакцинального периода получали от нее пожизненный иммунитет. Потом мы начали вакцинацию. С одной стороны, это успешный метод избавиться от заразы. С другой — вакцинный иммунитет примерно лет через 10 ослабевает. Поэтому сейчас мы видим случаи заболевания корью взрослыми людьми. При этом в целом популяционный иммунитет у нас высокий, нужна лишь подчищающая иммунизация.
На данный момент с опозданием принято решение о подчищающей иммунизации против кори. Досадно то, что, объявляя об этих мероприятиях, ранее не был решен вопрос с обеспечением вакциной. То есть для иммунизации населения в рамках национального календаря — для вакцинации детей возрастом 1 год и 6 лет, препараты есть, а для «подчищающей» иммунизации — не хватает.
Что значит «подчищающая» иммунизация. Эта технология применяется уже давно и не только в отношении кори. По факту это повторная вакцинация групп риска: по профессиональным показаниям и медицинским. К профессиональным группам риска относятся работники торговли, общественного транспорта, сферы услуг и так далее. К медицинским можно отнести случаи, когда, например, человек по каким-то причинам не сделал прививку или не знает, делали ли ее ему вообще. Сюда же можно отнести и случаи, когда из-за имеющихся заболеваний или особенностей организма человека не вырабатывается адекватный иммунитет после первичной вакцинации.
Что касается Дагестана и других регионов России, где были выявлены многочисленные случаи заболевания корью — паниковать не надо и отменять поездки на майские каникулы тоже. Если регионы открыты для посещения, нет ограничений со стороны Роспотребнадзора, плюс человек привит от кори, имеет крепкий иммунитет, то не надо бояться куда-то ехать. Сейчас я не вижу какой-либо причины, чтобы отменять путешествие в наши южные республики или куда-либо еще.