Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, стоит ли отменять путешествия в регионы, где выявлены вспышки кори

Что значит «подчищающая» иммунизация. Эта технология применяется уже давно и не только в отношении кори. По факту это повторная вакцинация групп риска: по профессиональным показаниям и медицинским. К профессиональным группам риска относятся работники торговли, общественного транспорта, сферы услуг и так далее. К медицинским можно отнести случаи, когда, например, человек по каким-то причинам не сделал прививку или не знает, делали ли ее ему вообще. Сюда же можно отнести и случаи, когда из-за имеющихся заболеваний или особенностей организма человека не вырабатывается адекватный иммунитет после первичной вакцинации.