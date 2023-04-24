Автомобиль с неизвестным протаранил скопление людей в Иерусалиме

Среди жертв — мужчина в возрасте 50 лет, который в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии с травмами всех систем организма. Также пострадали две женщины в возрасте 30 лет, они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Четвертый человек получил легкие повреждения.