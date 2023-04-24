Автомобиль с неизвестным протаранил скопление людей в Иерусалиме

Личность злоумышленника уточняется, на месте работают экстренные службы.
В центре Иерусалима зарегистрирован въезд машины в толпу, в результате чего четыре человека получили ранения. Местные источники предполагают террористический характер произошедшего, жители сообщают о звуках стрельбы.
Среди жертв — мужчина в возрасте 50 лет, который в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии с травмами всех систем организма. Также пострадали две женщины в возрасте 30 лет, они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Четвертый человек получил легкие повреждения.
Инцидент произошел на улице Агриппас, возле рынка Махане Иегуда и Центрального автовокзала.
Еще одно происшествие с невыясненными обстоятельствами случилось в то же время в иерусалимском районе Нахлаот. Неизвестно, связаны ли эти события.
Подобное происшествие имело место в Тель-Авиве в начале месяца, когда террорист въехал в толпу туристов, убив одного человека. Палестинские радикальные организации проявляют активность на фоне обострения арабо-еврейского конфликта в стране.