Режиссер Михаил Хлебородов рассказал, благодаря каким качествам актер Григорий Сиятвинда является прекрасным артистом

Актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ Григорий Сиятвинда родился 26 апреля 1970 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил кинорежиссер, сценарист, продюсер Михаил Хлебородов.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на съемках кинокартин «Параграф 78» и «Курьер из “Рая”».
«Актер с большой буквы. Таких мало. Трудно как-то конкретно разложить по полочкам. Хороший актер. Дисциплинированный, талантливый. Можно долго перечислять соответствующие эпитеты, и они будут к месту. У него школа Константина Райкина, так что импровизации ему не занимать. Прекрасный, милейший человек», — рассказал режиссер.
Михаил Хлебородов также отметил, что сотрудничество с этим артистом на одном из проектов особенно сильно запомнилось.
«Мне вспоминаются съемки кинокартины “Параграф 78”. Тогда он не только прекрасно играл, но и показал замечательную спортивную форму. Он был прописан в сценарии изначально. Я был рад возможности поработать с ним», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.
«Долгих лет жизни! Долгих лет в искусстве. Большого таланта желать нет смысла — он итак есть. Так что желаю находить применение своему таланту каждый момент времени. Он актер широкого диапазона», — подытожил клипмейкер.
Ранее актрису Светлану Немоляеву через ФАН поздравил с днем рождения артист Юрий Васильев. Собеседник отметил, что его коллега обладает целым рядом удивительных качеств.