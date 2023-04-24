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В Нижегородской области мужчина пытался заживо сжечь соседей из-за шумного ремонта

Происшествия
В Нижегородской области мужчина пытался заживо сжечь соседей из-за шумного ремонта

В поселке Первое Мая нетрезвый местный житель облил соседей бензином и пытался заживо сжечь. Ему не нравился шум с соседнего участка, который издавала шлифовальная машина во время ремонтных работ. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Инцидент произошел 23 апреля около 21:30. Выпивший подозреваемый в гараже Балахнинского муниципального округа наполнил бутылку бензином, подошел к соседнему участку, поджег жидкость и начал разбрызгивать ее на соседей. Пожилые мужчина и женщина сумели потушить на себе огонь, но все равно получили термические ожоги. Их госпитализировали, женщина находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом. В настоящий момент преступник задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства двух братьев в Карачаево-Черкесской Республике. Предполагается, что преступление совершил их родственник из-за имущественного конфликта.
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