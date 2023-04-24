В Нижегородской области мужчина пытался заживо сжечь соседей из-за шумного ремонта

Инцидент произошел 23 апреля около 21:30. Выпивший подозреваемый в гараже Балахнинского муниципального округа наполнил бутылку бензином, подошел к соседнему участку, поджег жидкость и начал разбрызгивать ее на соседей. Пожилые мужчина и женщина сумели потушить на себе огонь, но все равно получили термические ожоги. Их госпитализировали, женщина находится в реанимации.