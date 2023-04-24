Посольство Китая в Париже: Слова Лу Шае о Крыме являются его личным мнением

Слова китайского посла во Франции Лу Шае о принадлежности Крыма и суверенитете стран Бывшего СССР являются его личным мнением, а не политическим заявлением. Об этом сообщили в посольстве Китая в Париже.
Согласно сообщению посольства, Китай уважает суверенитет и независимость всех государств и выступает за защиту принципов и целей Устава ООН. Кроме того, позиция КНР по Украине остояться неизменной и направленна на поиск дипломатического урегулирования конфликта.
«Замечания посла Лу Шае по вопросу Украины не являлись политическими декларациями, а были выражением личного мнения в ходе теледебатов», — говорится в сообщении дипмиссии.
Кроме того, в посольстве отметили, что Китай одним из первых установил дипломатические отношения со странами Бывшего СССР. Также Пекин выстраивал с данными государствами взаимоотношения на принципах взаимоуважения и равенства.
Ранее посольство удалило из WeChat запись интервью Лю Шайе о Крыме. Отмечается, что запись также не была выложена на официальный сайт дипломатической миссии.